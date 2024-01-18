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Спорт не поза політикою. Український боксер відмовився від бою з росіянином за солідні гроші

Київ, Четвер 18 січня 2024 12:58
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Спорт не поза політикою. Український боксер відмовився від бою з росіянином за солідні гроші Фото: Владислав Сіренко не битиметься з представниками країни-агресорки (twitter.com/VladyslavSiren1)
Автор: Антон Федорців

Український важковаговик Владислав Сіренко розповів про відмову від поєдинків із російськими боксерами навіть за великий гонорар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Національної ліги професійного боксу України.

28-річний українець заявив, що не виходитиме в ринг із росіянами за будь-яких фінансових умов. Боксер приголомшив запропонованою сумою за бій з представником РФ.

"Перша пропозиція – це був бій з Сергієм Кузьміним за 200 тисяч доларів. Але я відповів, що з росіянами не боксуватиму ні за які гроші і не хочу давати їм можливість заробляти. А ще я розумію, що це навряд чи буде схоже на бокс. Буде дуже важко стримувати себе психологічно", – розповів Сіренко.

Вітчизняний боксер не виходив у ринг із грудня 2021 року. Тоді він технічним нокаутом здолав іншого українця – Андрія Руденка. Згодом Сіренко ліг на операційний стіл і проходив реабілітацію після травми.

Хто такий Владислав Сіренко

Уродженець Києва, боксом почав займатися в 10 років. Провів понад дві сотні поєдинків на любительському рівні.

На професіональному рингу дебютував навесні 2017 року. З тих провів 19 боїв у ПАР, США, Австрії, Україні, Німеччині та Франції. Наразі не зазнав жодної поразки та 15 разів завершував поєдинки нокаутами.

У любителях став віце-чемпіоном Європи на молодіжному рівні в 2013 році. Перед виходом у профі виступав за напівпрофесіональний колектив "Українські отамани".

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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