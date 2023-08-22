Український уряд надсилає недружній сигнал потенційним американським інвесторам, - дипломат

"Успіхи компанії Vorex не влаштовують пронизаний корупцією олігархічний клас, який палко жадає зберегти контроль над бізнес-процесами. Першу скрипку тут відіграє Віктор Пінчук - мільярдер і власник компанії Інтерпайп, який навіть не виробляє самостійно необхідне для "Нафтогазу" обладнання, але прагне постачати товар нижчої якості за вищими цінами", - пише Ерелі.

Дипломат вказує, що Vorex, запропонувавши нижчу ніж інші учасники ціну, переміг у трьох публічних торгах, які проводив НАК "Нафтогаз". Конкурентом американської компанії виступив Інтерпайп, але програв за ціною.

"Інтерпайп за допомогою кулуарних важелів впливу змовився із Міністерством економіки, щоб "бити" свого американського конкурента. Такі кроки вже призвели до того, що у найближчій перспективі проекти Нафтогазу будуть згорнені", - зазначає дипломат.

Посол Ерелі також звертає увагу, що подібні дії посилають вкрай негативний сигнал США.

"Цілеспрямовані кроки "Інтерпайпу" проти Vorex не залишилися непоміченими зі сторони Державного департаменту та Конгресу. Там стурбовані зухвалими діями місцевого олігарха, який нахабно маніпулює системою і атакує іноземну компанію для власної вигоди. Більш тривожною ситуацію робить ще й те, що окрім вигоди для Росії, виникає запитання, а за що борються США, коли направляють мільярди на підтримку України", - наголошує дипломат.

Ерелі нагадує, що наслідком ухваленого комісією з міжнародної торгівлі за закритими дверима рішення є те, що ставка ввізного мита на бурильну та обсадну труби, які для НАК "Нафтогаз" постачає Vorex, зросте на 52%.

"Рішення комісії також надсилає сигнал Конгресу. Вашингтон за останні 18 місяців витратив 76 мільярдів доларів на підтримку України зовсім не для того, щоб дивитися, як бюрократи та наближені до влади гравці нехтують інтересами США", - резюмує дипломат.