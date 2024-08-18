Український турист отримав до 15 тисяч євро штрафу за "розпис" на Колізеї в Італії

За даними видання, це був не перший випадок, коли хтось хотів увіковічити своє ім'я на стінах Колізею. Однак викарбувати своє ім'я чи ім'я своєї дівчини на Колізеї, як і на будь-якому іншому пам'ятнику, є протизаконним.

Цього разу це був 19-річний український турист, який залишив свої ініціали між входом до першого кільця та атріуму. Свідок побачив цю сцену і сповістив охорону. Поліція повідомила юнака про правопорушення та оштрафувала.

Як зауважило італійське видання, зазвичай даний злочин інкримінують, як псування та пошкодження культурних цінностей, а за це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років і штраф до 15 000 євро.