UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український турист отримав до 15 тисяч євро штрафу за "розпис" на Колізеї в Італії

Фото: українського туриста оштрафували за автограф на стіні Колізею (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Дев'ятнадцятирічний український турист вирішив залишити автограф на стінах Колізею. Однак італійські правоохоронці дізнались про це порушення та оштрафували юнака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fatto Quotidiano.

За даними видання, це був не перший випадок, коли хтось хотів увіковічити своє ім'я на стінах Колізею. Однак викарбувати своє ім'я чи ім'я своєї дівчини на Колізеї, як і на будь-якому іншому пам'ятнику, є протизаконним.

Цього разу це був 19-річний український турист, який залишив свої ініціали між входом до першого кільця та атріуму. Свідок побачив цю сцену і сповістив охорону. Поліція повідомила юнака про правопорушення та оштрафувала.

Як зауважило італійське видання, зазвичай даний злочин інкримінують, як псування та пошкодження культурних цінностей, а за це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років і штраф до 15 000 євро.

 

Найдивніші штрафи в Європі

РБК-Україна повідомляло, що у багатьох країнах Європи існують штрафи за одяг. Покарання можуть доходити до 12 тисяч доларів.

На іспанському острові Майорка тим часом запроваджують суворіші покарання за розгульну поведінку туристів.

А в Німеччині можна отримати штраф до 5000 доларів за порушення "режиму тиші".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяКолізей