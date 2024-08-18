RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский турист получил до 15 тысяч евро штрафа за "роспись" на Колизее в Италии

Фото: украинского туриста оштрафовали за автограф на стене Колизея (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Девятнадцатилетний украинский турист решил оставить автограф на стенах Колизея. Однако итальянские правоохранители узнали об этом нарушении и оштрафовали юношу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fatto Quotidiano.

По данным издания, это был не первый случай, когда кто-то хотел увековечить свое имя на стенах Колизея. Однако выгравировать свое имя или имя своей девушки на Колизее, как и на любом другом памятнике, является противозаконным.

На этот раз это был 19-летний украинский турист, который оставил свои инициалы между входом в первое кольцо и атриума. Свидетель увидел эту сцену и известил охрану. Полиция сообщила юноше о правонарушении и оштрафовала.

Как отметило италийское издание, обычно данное преступление инкриминируют, как порчу и повреждение культурных ценностей, а за это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и штраф до 15 000 евро.

Самые удивительные штрафы в Европе

РБК-Украина сообщало, что во многих странах Европы существуют штрафы за одежду. Наказание может доходить до 12 тысяч долларов.

На испанском острове Майорка в это время вводят более суровые наказания за разгульное поведение туристов.

А в Германии можно получить штраф до 5000 долларов за нарушение "режима тишины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияКолізей