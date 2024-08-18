Украинский турист получил до 15 тысяч евро штрафа за "роспись" на Колизее в Италии

Девятнадцатилетний украинский турист решил оставить автограф на стенах Колизея. Однако итальянские правоохранители узнали об этом нарушении и оштрафовали юношу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fatto Quotidiano.
По данным издания, это был не первый случай, когда кто-то хотел увековечить свое имя на стенах Колизея. Однако выгравировать свое имя или имя своей девушки на Колизее, как и на любом другом памятнике, является противозаконным.
На этот раз это был 19-летний украинский турист, который оставил свои инициалы между входом в первое кольцо и атриума. Свидетель увидел эту сцену и известил охрану. Полиция сообщила юноше о правонарушении и оштрафовала.
Как отметило италийское издание, обычно данное преступление инкриминируют, как порчу и повреждение культурных ценностей, а за это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и штраф до 15 000 евро.
РБК-Украина сообщало, что во многих странах Европы существуют штрафы за одежду. Наказание может доходить до 12 тысяч долларов.
На испанском острове Майорка в это время вводят более суровые наказания за разгульное поведение туристов.
А в Германии можно получить штраф до 5000 долларов за нарушение "режима тишины".
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