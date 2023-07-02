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Український центровий отримав контракт на новий сезон НБА

Фото: Олексій Лень залишиться в Каліфорнії (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Вільний агент Олексій Лень узгодив новий контракт із середняком Національної баскетбольної асоціації "Сакраменто Кінгз".

Про це заявив журналіст Шамс Чаранія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

30-річний українець продовжить виступи в лавах каліфорнійців. Прийдешній сезон стане для нього 11-м під егідою НБА.

Лень домовився про однорічний контракт із "Кінгз". Зарплата центрового складе 3,2 млн доларів. Попередній сезон український баскетболіст розпочав у статусі глибокого резервіста, але наприкінці регулярного чемпіонату став гравцем ротації. У новому ж він буде дублером Домантаса Сабоніса.

Середні цифри Леня в сезоні 2022/23 – 1.9 очка, 2.4 підбирання, 0.4 передачі та 0.1 перехоплення за 7 хвилин на паркеті. Загалом він провів 26 матчів регулярної першості та провів усі 7 поєдинків плей-офф, де "Сакраменто" програв серію "Голден Стейту" (3:4).

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Луганської області, на дорослому рівні дебютував у складі "Дніпра". Обраний "Фініксом" під 5-м номером драфту НБА-2013.

У лавах "Санз" провів п'ять сезонів поспіль. Перед кампанією 2018/19 підписав дворічний контракт із "Атлантою", але посеред другого сезону був обміняний до "Сакраменто". Далі по півроку грав за "Торонто" та "Вашингтон".

Сезон 2021/22 розпочав у складі "Кінгз", а в складі збірної України виступив на Євробаскеті-2022. Ігровий кумир Леня – чемпіон асоціації-2008 у складі "Бостон" Кевін Гарнетт.

До слова, українець Скапінцев виступатиме за "Нью-Йорк Нікс" у Літній лізі НБА.

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