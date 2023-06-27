Центровий збірної України отримав виклик до Літньої ліги НБА

Український центровий Дмитро Скапінцев запрошений до лав "Нью-Йорк Нікс" на Літню лігу Національної баскетбольної асоціації 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sports International Group .

25-річний центровий отримав шанс проявити себе на рівні НБА. Турнір Літньої ліги відбудеться 7-17 липня.

Скапінцев потрапив до лав "Нікс" із фарм-клубу команди – "Вестчестера". У передмісті Нью-Йорка українець відіграв сезон 2022/23 Ліги розвитку асоціації. Середні цифри центрового в регулярному чемпіонаті – 8.4 очок, 6.1 підбирань, 3.8 асисти за 19 хвилин на паркеті.

Попередній сезон "Нью-Йорк" завершив на 5-й сходинці Східної конференції НБА. У першому раунді плей-офф "Нікс" виграли серію у "Клівленда" (4:1). Натомість у наступному поступилися "Маямі" (2:4).

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". У складі рідної команди дебютував на професіональному рівні у 2015 році.

На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис".

У 2020 році вперше зіграв у лавах збірної України. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.