Украинский центровой получил контракт на новый сезон

30-летний украинец продолжит выступления в рядах калифорнийцев. Грядущий сезон станет для него 11-м под эгидой НБА.

Лень договорился о годовом контракте с "Кингз". Зарплата центрового составит 3,2 млн долларов. В предыдущем сезоне украинский баскетболист начал в статусе глубокого резервиста, но в конце регулярного чемпионата стал игроком ротации. В новом же он будет дублером Домантаса Сабониса.

Средние цифры Леня в сезоне 2022/23 – 1.9 очка, 2.4 подбора, 0.4 передачи и 0.1 перехвата за 7 минут на паркете. В общей сложности он провел 26 матчей регулярного первенства и провел все 7 поединков плей-офф, где "Сакраменто" проиграл серию "Голден Стэйту" (3:4).

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Луганской области, на взрослом уровне дебютировал в составе "Днепра". Выбран "Финиксом" под 5-м номером драфта НБА-2013.

В рядах "Санз" провел пять сезонов подряд. Перед кампанией 2018/19 подписал двухлетний контракт с "Атлантой", но посреди второго сезона был обменян на "Сакраменто". Дальше по полгода играл за "Торонто" и "Вашингтон".

Сезон 2021/22 начал в составе "Кингз", а в составе сборной Украины выступил на Евробаскете-2022. Игровой кумир Леня – чемпион ассоциации-2008 в составе "Бостон" Кевин Гарнетт.