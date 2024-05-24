Український топ-бадмінтоніст вилетів із Олімпіади через спортивний злочин: що трапилося

Українець Данило Боснюк за два місяці до Олімпійських ігор-2024 усунений від бадмінтонних змагань через порушення беттінгових правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

23-річний бадмінтоніст порушив правила ставок на матчі ще в 2022-му. Термін відсторонення українського спортсмена – півтора року.

Боснюк покараний Міжнародною федерацією бадмінтону (BWF). У лютому організація під час розслідування контактувала з українцем щодо можливого порушення правил. Утім, тоді українець заперечив свою причетність до ставок. Та згодом змінив позицію – заявив, що ставив на матчі, але не знав про існування заборон.

Боснюк завоював олімпійську ліцензію у березні. Замість на нього на Іграх-2024 виступить німець Фабіан Рот. Тепер український бадмінтоніст не матиме права грати під егідою BWF ні в одиночних, ні в командних змаганнях. Під заборону потрапили навіть виставкові матчі.

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.