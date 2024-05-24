Украинский топ-бадминтонист вылетел с Олимпиады из-за спортивного преступления: что произошло

Украинец Даниил Боснюк за два месяца до Олимпийских игр-2024 отстранен от бадминтонных соревнований из-за нарушения правил беттинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт" .

23-летний бадминтонист нарушил правила ставок на матчи еще в 2022-м. Срок отстранения украинского спортсмена – полтора года.

Боснюк наказан Международной федерацией бадминтона (BWF). В феврале организация во время расследования контактировала с украинцем о возможном нарушении правил. Впрочем, тогда украинец отрицал свою причастность к ставкам. Но потом изменил позицию – заявил, что ставил на матчи, но не знал о существовании запретов.

Боснюк завоевал олимпийскую лицензию в марте. Вместо него на Играх-2024 выступит немец Фабиан Рот. Теперь украинский бадминтонист не сможет играть под эгидой BWF ни в одиночных, ни в командных соревнованиях. Под запрет попали даже выставочные матчи.

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.