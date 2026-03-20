Український "технодесант": ЗСУ почали випробування перших екзоскелетів на фронті (відео)

У Силах оборони тестують спеціальні екзоскелети, які допомагають артилеристам легше переносити важкі снаряди. Технологічне рішення вже випробовують у бойових умовах на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7-й корпус ДШВ .

Випробування на передовій

Тестові зразки вже використовують військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади на Покровському напрямку. Технологія дозволяє артилеристам ефективніше виконувати завдання, попри значну вагу снарядів.

За словами полковника Віталія Сердюка, начальника управління ракетних військ та артилерії корпусу, щоденна робота бійців вимагає надзвичайних зусиль.

"Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробування, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність", - підкреслив Сердюк.

Можливості технології

Впровадження екзоскелетів є частиною філософії "технодесанту", мета якої - полегшити працю людини за допомогою інновацій.

Основні характеристики обладнання:

зниження фізичного навантаження на організм до 30%;

підтримка швидкості пересування до 20 км/год;

запас ходу складає 17 км.

"Ми полегшуємо людські надзусилля технологічними рішеннями", - зазначають у пресслужбі корпусу.