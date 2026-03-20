Украинский "технодесант": ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте (видео)

В Силах обороны тестируют специальные экзоскелеты, которые помогают артиллеристам легче переносить тяжелые снаряды. Технологическое решение уже испытывают в боевых условиях на Покровском направлении.

Испытания на передовой Тестовые образцы уже используют военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады на Покровском направлении. Технология позволяет артиллеристам эффективнее выполнять задачи, несмотря на значительный вес снарядов. По словам полковника Виталия Сердюка, начальника управления ракетных войск и артиллерии корпуса, ежедневная работа бойцов требует чрезвычайных усилий. "Ежедневно артиллеристы выдерживают высокую физическую нагрузку. Они ежедневно носят 15-30 снарядов массой по 50 кг каждый. По результатам испытания, они меньше устают, быстрее работают и дольше сохраняют боеспособность", - подчеркнул Сердюк. Возможности технологии Внедрение экзоскелетов является частью философии "технодесанта", цель которой - облегчить труд человека с помощью инноваций. Основные характеристики оборудования: снижение физической нагрузки на организм до 30%;

поддержка скорости передвижения до 20 км/ч;

запас хода составляет 17 км. "Мы облегчаем человеческие сверхусилия технологическими решениями", - отмечают в пресс-службе корпуса.