Украинский "технодесант": ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте (видео)
В Силах обороны тестируют специальные экзоскелеты, которые помогают артиллеристам легче переносить тяжелые снаряды. Технологическое решение уже испытывают в боевых условиях на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус ДШВ.
Испытания на передовой
Тестовые образцы уже используют военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады на Покровском направлении. Технология позволяет артиллеристам эффективнее выполнять задачи, несмотря на значительный вес снарядов.
По словам полковника Виталия Сердюка, начальника управления ракетных войск и артиллерии корпуса, ежедневная работа бойцов требует чрезвычайных усилий.
"Ежедневно артиллеристы выдерживают высокую физическую нагрузку. Они ежедневно носят 15-30 снарядов массой по 50 кг каждый. По результатам испытания, они меньше устают, быстрее работают и дольше сохраняют боеспособность", - подчеркнул Сердюк.
Возможности технологии
Внедрение экзоскелетов является частью философии "технодесанта", цель которой - облегчить труд человека с помощью инноваций.
Основные характеристики оборудования:
- снижение физической нагрузки на организм до 30%;
- поддержка скорости передвижения до 20 км/ч;
- запас хода составляет 17 км.
"Мы облегчаем человеческие сверхусилия технологическими решениями", - отмечают в пресс-службе корпуса.
Испытания новейшего оружия в Украине
Напомним, Украина стала главным мировым полигоном для тестирования современного вооружения. В частности, в стране запустили специальную платформу для испытаний западной техники в реальных боевых условиях.
Также в рамках оборонного сотрудничества немецкий концерн Rheinmetall представил секретное оружие - новейший дрон, который уже проходит проверку на фронте.
Кроме того, для усиления безопасности на передовой и в тылу в Украине испытывают новые системы защиты от вражеских беспилотников и баллистических ракет.