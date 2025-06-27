Український талант у НБА. Макс Шульга - новий гравець "Бостон Селтікс": хто він такий

Що відомо про Шульгу в "Бостон Селтікс"

Шульга, який виступав у США на університетському рівні з 2020 року, був обраний під 57-м загальним номером у другому раунді командою "Орландо Меджик".

Однак його шлях до "Селтікс" виявився дещо незвичайним: невдовзі після драфту команда Флориди обміняла українця до "Бостона".

"Шульга протягом п'яти сезонів у коледжі реалізовував 39% триочкових кидків, також демонстрував значні плеймейкерські здібності за команду Університету Співдружності Вірджинії, де був визнаний гравцем року конференції Atlantic 10", - пише аналітик.

За інформацією Гівоні, Шульга підпише з "Бостон Селтікс" двосторонній контракт.

Це дозволить йому поєднувати виступи як в основній команді НБА, так і в її афілійованому клубі G-ліги (раніше відомої як Ліга розвитку).

Такий формат є чудовою можливістю для молодого гравця поступово адаптуватися до вимог найсильнішої баскетбольної ліги світу, отримуючи при цьому необхідну ігрову практику.

Хто такий Максим Шульга

Останні два сезони Макс провів у складі команди "Ремз" з Університету Співдружності Вірджинії, демонструючи стабільний прогрес.

Упродовж сезону 2024/25, який став найкращим у його студентській кар'єрі, захисник набирав у середньому 15 очок за гру.

Окрім результативності, Шульга також покращив свої кидкові показники та роботу на щитах. Минулого сезону він реалізував вражаючі 38,7% дальніх кидків, що є важливим показником для сучасного захисника.

Крім того, він виконував у середньому 5,9 підбирання за гру, що свідчить про його вміння допомагати команді в боротьбі під кільцем.

Шульга став 10-м українцем, який був обраний клубами НБА на драфті. Цей факт підкреслює розвиток українського баскетболу та зростання рівня гравців.

Востаннє українських баскетболістів обирали на драфті НБА у 2018 році, коли захисник національної збірної Святослав Михайлюк приєднався до "Лос-Анджелес Лейкерс".

Тепер Максим продовжує цю традицію, відкриваючи нові горизонти для українських талантів на світовій баскетбольній арені.

Додамо, що Макс народився 25 червня 2002 року в Києві. Його батьки - Борис Шульга (відомий арбітр) та Ольга Сосновська - були також його першими тренерами.

У 14 років переїхав до Іспанії для навчання в Basketball School of Excellence у Торрелодонесі, де став найрезультативнішим гравцем ліги, набираючи в середньому 16 очок за матч.

За океан Макс перебрався у 2020 році. Перші три сезони в NCAA відіграв за "Стейт" - команду Університету штату Юта - під керівництвом Раяна Одома.

Був лідером збірної України U-18 на чемпіонаті Європи в 2019 році, набираючи двозначну кількість очок у всіх іграх турніру, окрім двох.

У складі збірної України U-20 виступав на Євробаскеті-2022, де "синьо-жовті" вилетіли в Дивізіон B.

Вільно володіє чотирма мовами - українською, російською, іспанською і англійською.