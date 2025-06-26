Україна покидає ЧС з баскетболу 3х3 після драматичної поразки від Бразилії

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала третьої поразки поспіль на чемпіонаті світу, що триває у столиці Монголії - Улан-Баторі. У напруженому матчі проти Бразилії наші дівчата були за крок від перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Поразка, яка коштувала виходу з групи

Після невдач у матчах проти Іспанії та Німеччини, підопічні Юрія Процюка поступилися Бразилії з мінімальним рахунком - 20:21.

Цей результат остаточно позбавив "синьо-жовтих" шансів на вихід у плей-оф турніру.

Напружений матч та драматична розв’язка

Гра розпочалася активно з боку обох команд. Українки першими відкрили рахунок, але суперниці швидко відповіли та заволоділи ініціативою.

Попри це, наші баскетболістки трималися в грі, відставання було незначним. У цьому матчі збірна України діяла обережніше, ніж у попередніх, і менше фолила.

Вдалу гру показали Міріам Уро-Ніле та Дарія Дубнюк, які результативними діями підтримували команду.

Після тайм-ауту за рахунку 11:9 на користь Бразилії українки зуміли перехопити ініціативу. Дубнюк навіть вивела Україну вперед - 20:19.

Однак вирішальний кидок зробили саме бразилійки - дальнє влучання принесло їм перемогу 21:20.

Склад української команди

На турнірі в складі збірної України виступають чотири гравчині:

Анжеліка Ляшко

Дарія Дубнюк

Міріам Уро-Ніле

Тетяна Юркевічус

Завершення групового етапу

Результат останнього поєдинку групового етапу проти господарок турніру - збірної Монголії - ніяк не впливає на турнірне становище української команди. Україна поза плей-оф