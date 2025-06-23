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"Оклахома" в драматичному фіналі взяла перший титул чемпіона НБА

Оклахома-Сіті, Понеділок 23 червня 2025 10:23
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"Оклахома" в драматичному фіналі взяла перший титул чемпіона НБА Фото: У НБА сьомий рік поспіль новий чемпіон (x.com/okcthunder)
Автор: Андрій Костенко

"Оклахома-Сіті Тандер" тріумфально завершила сезон НБА-2024/25, здобувши титул чемпіона після перемоги у сьомому матчі фінальної серії проти "Індіани Пейсерс".

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Як пройшла вирішальна гра

У вирішальному поєдинку команда з Оклахоми перемогла з рахунком 103:91 та вперше здобула чемпіонство під нинішньою назвою.

Фінальна серія вийшла максимально конкурентною – 3:3 перед сьомим матчем. Проте вже на старті заключної гри "Пейсерс" втратили свого лідера Тайріза Халібертона через травму, що стало серйозним ударом по шансах "Індіани". Ключовим епізодом поєдинку стала третя чверть, у якій господарі виграли 34:20 та сформували комфортну перевагу.

Хто став найкращим у фіналі

Найкращим гравцем матчу й усього фіналу став канадський захисник "Тандер" Шей Гілджес-Александер. Він оформив дабл-дабл із 29 очками, 11 передачами та 5 підбираннями, а за серію в середньому набирав 30,3 очка за гру. Саме він отримав звання MVP фіналу, а раніше став найкращим гравцем і регулярного сезону.

Це друге чемпіонство в історії франшизи – перше було здобуте ще 1979 року, коли клуб базувався в Сіетлі та мав назву "Сіетл Суперсонікс". З моменту переїзду до Оклахоми у 2008 році команда лише раз грала у фіналі — у 2012-му, поступившись "Маямі".

&quot;Оклахома&quot; в драматичному фіналі взяла перший титул чемпіона НБА

У НБА знову новий чемпіон

Цьогорічна перемога стала історичною і для всієї НБА: сьомий рік поспіль у лізі з'являється новий чемпіон – такого ще ніколи не траплялося.

Загалом історія ліги веде відлік з 1947 року, коли професіональні баскетбольні клуби вперше виявили найсильнішого. За цей час чемпіонами НБА ставали 20 команд.

Найбільше титулів мають:

  • "Бостон Селтікс" – 18
  • "Лос-Анджелес Лейкерс" – 17

Тричі чемпіонат НБА вигравали українці. Станіслав Медведенко тріумфував з "Лейкерс" у 2001 та 2002 роках. А Святослав Михайлюк – із "Селтікс" у 2024-му.

Раніше розповіли, як "Лейкерс" продали за рекордні 10 мільярдів, що стало найдорожчою угодою в історії спорту.

Також читайте про 18-річну баскетболістку зі зростом 2,26 м, яку називають новою "Китайською стіною".

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Баскетбол НБА Оклахома
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