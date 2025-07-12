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Український талант Максим Шульга переможно дебютував за "Бостон Селтікс" у Літній лізі НБА (відео)

Фото: Шульга провів першу гру у складі гранда НБА (x.com/celtics)
Автор: Андрій Костенко

У ніч проти 12 липня український захисник Максим Шульга вперше одягнув майку легендарного клубу НБА "Бостон Селтікс". Новачок вийшов на матч проти "Мемфіс Гріззліс" у Літній лізі НБА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Як пройшов дебют

Українець вийшов на гру в стартовому складі й за 22 хвилини встиг зробити помітний внесок у перемогу "Кельтів" – 92:78.

Статистика Шульги:

  • 5 очок (1/4 з гри, 3/4 штрафних)
  • 3 підбирання на власному щиті
  • 3 результативні передачі
  • 2 перехоплення
  • жодної втрати при великій кількості володінь

Саме через Шульгу "Бостон" будував більшість позиційних атак: українець приймав вірні рішення та швидко знаходив вільних партнерів. Організовуючи атаки, Шульга багато контролював темп, але не перетягував ковдру на себе: зробив лише чотири кидки з гри. В дебютному матчі в нього не пішли дальні спроби: він схибив у обох.

23‑річний українець показав, що може бути корисним і в захисті. Він читав дії опонентів та перехоплював м'ячі, а одного разу буквально вирвав "спірний" з рук форварда "Мемфіса".

Загалом дебют отримав позитивні оцінки від фахівців, преси та вболівальників.

Що далі

Для Шульги це перший крок у системі НБА після успішної кар'єри в студентському чемпіонаті США. У Літній лізі він бореться за місце у складі "Селтікс" на сезон‑2025/26.

Наступний матч у Літній лізі "Бостон" проведе в ніч на понеділок, 14 липня, проти "Нью-Йорк Нікс".

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