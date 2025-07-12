Український талант Максим Шульга переможно дебютував за "Бостон Селтікс" у Літній лізі НБА (відео)

Як пройшов дебют

Українець вийшов на гру в стартовому складі й за 22 хвилини встиг зробити помітний внесок у перемогу "Кельтів" – 92:78.

Статистика Шульги:

5 очок (1/4 з гри, 3/4 штрафних)

3 підбирання на власному щиті

3 результативні передачі

2 перехоплення

жодної втрати при великій кількості володінь

Саме через Шульгу "Бостон" будував більшість позиційних атак: українець приймав вірні рішення та швидко знаходив вільних партнерів. Організовуючи атаки, Шульга багато контролював темп, але не перетягував ковдру на себе: зробив лише чотири кидки з гри. В дебютному матчі в нього не пішли дальні спроби: він схибив у обох.

23‑річний українець показав, що може бути корисним і в захисті. Він читав дії опонентів та перехоплював м'ячі, а одного разу буквально вирвав "спірний" з рук форварда "Мемфіса".

Загалом дебют отримав позитивні оцінки від фахівців, преси та вболівальників.

Що далі

Для Шульги це перший крок у системі НБА після успішної кар'єри в студентському чемпіонаті США. У Літній лізі він бореться за місце у складі "Селтікс" на сезон‑2025/26.

Наступний матч у Літній лізі "Бостон" проведе в ніч на понеділок, 14 липня, проти "Нью-Йорк Нікс".