З центровим "Баварії" та наймолодшим Кличком: збірна України на молодіжному Євробаскеті-2025
У суботу, 12 липня, молодіжна збірна України (U-20) з баскетболу розпочне виступ на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А, який пройде у грецькому Іракліоні. Для "синьо-жовтих" це перший виступ в елітному дивізіоні Євробаскета за останні три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Шлях до еліти
Команда під керівництвом Валерія Плеханова здобула підвищення в класі торік – завдяки успішному виступу на турнірі Дивізіону B.
Тоді українці дійшли до фіналу, де поступилися Румунії, але потрапили в топ-3, що дало путівку до найсильнішої європейської групи.
Формат змагань
У першому раунді 16 команд зіграють у чотирьох групах. Збірна України потрапила до квартету C, де її суперниками будуть команди Німеччини, Бельгії та Італії.
Серед них найбільше досягнення в минулорічному турнірі має Бельгія – вона зупинилася за крок до "бронзи", програвши Греції у матчі за третє місце з мінімальним розривом (68:70).
Розклад матчів України (група C):
- 12 липня (субота), 18:00. Україна – Німеччина
- 13 липня (неділя), 20:30. Україна – Бельгія
- 14 липня (понеділок), 20:30. Україна – Італія
Далі всі збірні автоматично проходять до 1/8 фіналу. Представники групи C на цій стадії зіграють проти команд з групи D за формулою – C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1. У квартеті D виступають: Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.
Виграні матчі у першому колі плей-офф відкривають шлях до боротьби за медалі, а поразка – до матчів за виживання. Три найгірші команди в підсумку втратять місце в Дивізіоні А.
Дві треті збірної – легіонери
До заявки "синьо-жовтих" тренери включили 12 гравців. Лише четверо з них представляють чемпіонат України. Інші – виступають у Європі та за океаном.
Склад збірної України U-20:
Захисники:
- Андрій Бутко (Іспанська Баскетбольна Академія, Іспанія)
- Рафаель Колаволе ("Легія", Польща)
- Ілля Ліщина ("Дніпро")
- Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")
- Ілля Упир ("Черкаські Мавпи")
Форварди:
- Віталій Кузнецов ("Оменья", Іспанія)
- Лука Лохманчук ("Патрік Скул", США)
- Артем Романиця ("Валмієра", Латвія)
- Андрій Ситар ("Естудіантес", Іспанія)
Центрові:
- Максим Кличко ("Монако", Франція)
- Десмонд Йяму ("Баварія", Німеччина)
- Данііл Сипало ("Дніпро")
Зазначимо, що двоє з цього складу – Максим Кличко та Данііл Сипало вже дебютували в національній збірній.
Раніше четверо гравців НБА потрапили до складу національної збірної на прекваліфікацію ЧС.
Також ми писали про те, що гранди НБА переглянуть двох українців.