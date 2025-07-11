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З центровим "Баварії" та наймолодшим Кличком: збірна України на молодіжному Євробаскеті-2025

Іракліон, П'ятниця 11 липня 2025 14:21
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З центровим "Баварії" та наймолодшим Кличком: збірна України на молодіжному Євробаскеті-2025 Фото: Молодіжна збірна України з баскетболу (ФБУ)
Автор: Андрій Костенко

У суботу, 12 липня, молодіжна збірна України (U-20) з баскетболу розпочне виступ на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А, який пройде у грецькому Іракліоні. Для "синьо-жовтих" це перший виступ в елітному дивізіоні Євробаскета за останні три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.

Шлях до еліти

Команда під керівництвом Валерія Плеханова здобула підвищення в класі торік – завдяки успішному виступу на турнірі Дивізіону B.

Тоді українці дійшли до фіналу, де поступилися Румунії, але потрапили в топ-3, що дало путівку до найсильнішої європейської групи.

Формат змагань

У першому раунді 16 команд зіграють у чотирьох групах. Збірна України потрапила до квартету C, де її суперниками будуть команди Німеччини, Бельгії та Італії.

Серед них найбільше досягнення в минулорічному турнірі має Бельгія – вона зупинилася за крок до "бронзи", програвши Греції у матчі за третє місце з мінімальним розривом (68:70).

Розклад матчів України (група C):

  • 12 липня (субота), 18:00. Україна – Німеччина
  • 13 липня (неділя), 20:30. Україна – Бельгія
  • 14 липня (понеділок), 20:30. Україна – Італія

Далі всі збірні автоматично проходять до 1/8 фіналу. Представники групи C на цій стадії зіграють проти команд з групи D за формулою – C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1. У квартеті D виступають: Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.

Виграні матчі у першому колі плей-офф відкривають шлях до боротьби за медалі, а поразка – до матчів за виживання. Три найгірші команди в підсумку втратять місце в Дивізіоні А.

Дві треті збірної – легіонери

До заявки "синьо-жовтих" тренери включили 12 гравців. Лише четверо з них представляють чемпіонат України. Інші – виступають у Європі та за океаном.

Склад збірної України U-20:

Захисники:

  • Андрій Бутко (Іспанська Баскетбольна Академія, Іспанія)
  • Рафаель Колаволе ("Легія", Польща)
  • Ілля Ліщина ("Дніпро")
  • Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")
  • Ілля Упир ("Черкаські Мавпи")

Форварди:

  • Віталій Кузнецов ("Оменья", Іспанія)
  • Лука Лохманчук ("Патрік Скул", США)
  • Артем Романиця ("Валмієра", Латвія)
  • Андрій Ситар ("Естудіантес", Іспанія)

Центрові:

  • Максим Кличко ("Монако", Франція)
  • Десмонд Йяму ("Баварія", Німеччина)
  • Данііл Сипало ("Дніпро")

Зазначимо, що двоє з цього складу – Максим Кличко та Данііл Сипало вже дебютували в національній збірній.

З центровим &quot;Баварії&quot; та наймолодшим Кличком: збірна України на молодіжному Євробаскеті-2025

Раніше четверо гравців НБА потрапили до складу національної збірної на прекваліфікацію ЧС.

Також ми писали про те, що гранди НБА переглянуть двох українців.

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