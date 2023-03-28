Український суд знову спрацював на користь Портнова, - адвокат

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що українська судова система знову спрацювала на користь юриста та політика Андрія Портнова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог адвоката.

"Здавалося, Верховний суд давно розставив усі крапки над "ї" як стосовно "честі й гідності" такого персонажа, як Андрій Портнов, так і стосовно його ролі у "справі моряків". Роз’яснив настільки чітко, що навіть у Печерському суді зрозуміли і у захисті портновських "честі і гідності" відмовили. Але ні. Сьогодні Київський апеляційний суд у складі колегії суддів Гуля, Крижанівської та Шебуєвої рішення Печерського суду скасував і захистив честь і гідність Портнова у повному обсязі", - повідомив адвокат.

На його думку, рішення нагадує суспільству, наскільки глибоко ще вкорінений у нас так званий "русский мир".

Адвокат також оприлюднив відео одного з телеефірів, на якому Портнов практично дослівно повторює меседжі Путіна.

Як відомо, Портнов вимагає спростувати інформацію про те, що він передав матеріали "справи моряків" Росії.

У вересні минулого року Печерський суд відмовив у задоволенні позову Андрія Портнова проти Петра Порошенка, партії "Європейська солідарність" та телеканалу "Прямий".

Перед тим у жовтні 2021 року ВСУ скасував попередні неправомірні рішення судів і повернув справу на повторний розгляд.

Адвокати Порошенка також неодноразово наголошували, що усі спільники Портнова у правоохоронній та судовій системі нестимуть відповідальність за фальсифікацію кримінальних проваджень.