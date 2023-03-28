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Украинский суд снова сработал в пользу Портнова, - адвокат

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Вторник 28 марта 2023 22:33
Украинский суд снова сработал в пользу Портнова, - адвокат Фото: Андрей Портнов (twitter com hochu_dodomu)
Автор: Артем Горовенко

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что украинская судебная система снова сработала в пользу юриста и политика Андрея Портнова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог адвоката.

"Казалось, Верховный суд давно расставил все точки над "ей" как относительно "чести и достоинства" такого персонажа, как Андрей Портнов, так и относительно его роли в деле моряков". Разъяснил настолько четко, что даже в Печерском суде поняли и в защите портновских "чести и достоинства" отказали. Но нет. Сегодня Киевский апелляционный суд в составе коллегии судей Гуля, Крыжановской и Шебуевой решения Печерского суда отменил и защитил честь и достоинство Портнова в полном объеме", - сообщил адвокат.

По его мнению, решение напоминает обществу, насколько глубоко укоренился у нас так называемый "русский мир".

Адвокат также обнародовал видео одного из телеэфиров, на котором Портнов практически дословно повторяет месседжи Путина.

Как известно, Портнов требует опровергнуть информацию о том, что он передал материалы "дела моряков" России.

В сентябре прошлого года Печерский суд отказал в удовлетворении иска Андрея Портнова против Петра Порошенко, партии "Европейская солидарность" и телеканала "Прямой".

В октябре 2021 года ВСУ отменил предварительные неправомерные решения судов и вернул дело на повторное рассмотрение.

Адвокаты Порошенко также неоднократно отмечали, что все сообщники Портнова в правоохранительной и судебной системе будут нести ответственность за фальсификацию уголовных производств.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Андрея Портнова. Он до 2014 года был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче и занимался вопросами судоустройства.

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