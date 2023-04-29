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Український спецназ готується до контрнаступу на базах Бундесверу, - Bild

Фото: український спецназ готують у Німеччині (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Окрім навчання на важкій техніці, як танки Leopard 2 і Panzerhaubitze 2000, на базах Бундесверу в даний час проходить тренування український спецназ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bild .

За даними видання, всього в Німеччині проходить навчання понад тисяча українських військовослужбовців, у тому числі понад сто осіб як екіпажі танків Leopard 1, які розпочали тренування за останній тиждень.

Зокрема, спецназ навчають локальним та міським боям - це особливо важливо для планового звільнення окупованих російською армією міст.

Щоб підвищити шанси українців на перемогу, тренується і атака ворога, що окопався. Російські солдати викопали довгі траншеї, збудували укріплення в очікуванні українського наступу.

Щоб з'ясувати, де найкраще прорвати лінію оборони Росії, українська армія покладається на спеціалізовані літаки-розвідники, які підтримують наступ. Однак ці легкоозброєні сили можуть бути швидко знищені, якщо противник їх помітить.

Тому Бундесвер також навчає українців виживання в тилу ворога (так звана підготовка SERE за стандартами НАТО: "вижити, ухилитися, чинити опір, вибратися").

За інформацією BILD, міністерство оборони та федеральний уряд Німеччини налаштовані з обережним оптимізмом. У кращому разі очікуються "невеликі успіхи" ЗСУ та "обмежені прориви" через позиції російських окупаційних військ. Основна причина: суцільна маса російських солдатів, які вже не здатні до великих наслідків, але мають чисельну перевагу в обороні.

Постачання 80 основних бойових танків Leopard 1 в Україну розпочнуться в середині 2023 року. Цього тижня розпочалася підготовка понад сотні українських військових.

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БундесверВійна Росії проти України