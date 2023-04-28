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Міністр оборони Німеччини назвав терміни постачання Україні 80 танків Leopard 1

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Берлін, П'ятниця 28 квітня 2023 10:01
Міністр оборони Німеччини назвав терміни постачання Україні 80 танків Leopard 1 Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Постачання 80 основних бойових танків Leopard 1 в Україну розпочнуться в середині 2023 року. Цього тижня розпочалася підготовка понад сотні українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса виданню La Vanguardia.

"Німеччина дотрималася свого слова. У березні ми доставили в Україну 18 сучасних Leopard 2 A6 та 40 бойових машин піхоти Marder, а також інші пакети, такі як терміново необхідні запчастини та боєприпаси. Крім того, я успішно і інтенсивно добивався від наших партнерів більшої підтримки; в результаті вдалося забезпечити бригаду", - сказав він.

При цьому він скасував, що Німеччина не припиняє зусиль у цьому напрямі. На додаток до цього про постачання танків заявили Нідерланди та Данія.

"А поставки основних бойових танків Leopard 1 A5 тільки почалися. Це результат ініціативи інших країн спільно з Німеччиною. Крім того, лише на цьому тижні почалася підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1. Постачання до 80 основних бойових танків Leopard 1 розпочнеться в середині року ", - сказав міністр.

Пісторіус також зазначив, що на останньому "Рамштайні" підготували ґрунт для створення центру технічного обслуговування парку Leopard 2 у Польщі. "Це дозволить забезпечити боєздатність доставленої техніки, яка, звичайно, завжди зношується у бою", - додав він.

Обслуговування та ремонт танків Leopard 2А4 та 2А6 , на яких воюють українці, відбуватимуться на заводі Bumar-Łabędy у Глівиці у Польщі. У травні тут почне працювати сервісний центр.

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