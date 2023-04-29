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Украинский спецназ готовится к контрнаступлению на базах Бундесвера, - Bild

Фото: украинский спецназ готовят в Германии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кроме обучения на тяжелой технике, такой как танки Leopard 2 и Panzerhaubitze 2000, на базах Бундесвера в настоящее время проходит тренировки украинский спецназ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Bild.

По данным издания, всего в Германии проходит обучение более тысячи украинских военнослужащих, в том числе боле ста человек в качестве экипажей танков Leopard 1, которые начали тренировки за последнюю неделю.

В частности, спецназ обучают локальным и городским боям - это особенно важно для планового освобождения оккупированных российской армий городов.

Чтобы повысить шансы украинцев на победу, тренируется и атака окопавшегося врага. Русские солдаты вырыли длинные траншеи, построили укрепления в ожидании украинского наступления.

Чтобы выяснить, где лучше всего прорвать линию обороны России, украинская армия полагается на специализированные самолеты-разведчики, которые поддерживают наступление. Однако эти легковооруженные силы также могут быть быстро уничтожены, если противник их заметит.

Поэтому Бундесвер также обучает украинцев выживанию в тылу врага (так называемая подготовка SERE по стандартам НАТО: "выжить, уклониться, сопротивляться, выбраться").

По информации BILD, министерство обороны и федеральное правительство Германии настроены с осторожным оптимизмом. В лучшем случае ожидаются "небольшие успехи" ВСУ и "ограниченные прорывы" через позиции российских оккупационных войск. Основная причина: сплошная масса русских солдат, которые уже не способны к большим наступлениям, но имеют численное преимущество в обороне.

Поставки 80 основных боевых танков Leopard 1 в Украину начнутся в середине 2023 года. На этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных.

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