Украинский спецназ готовится к контрнаступлению на базах Бундесвера, - Bild

По данным издания, всего в Германии проходит обучение более тысячи украинских военнослужащих, в том числе боле ста человек в качестве экипажей танков Leopard 1, которые начали тренировки за последнюю неделю.

В частности, спецназ обучают локальным и городским боям - это особенно важно для планового освобождения оккупированных российской армий городов.

Чтобы повысить шансы украинцев на победу, тренируется и атака окопавшегося врага. Русские солдаты вырыли длинные траншеи, построили укрепления в ожидании украинского наступления.

Чтобы выяснить, где лучше всего прорвать линию обороны России, украинская армия полагается на специализированные самолеты-разведчики, которые поддерживают наступление. Однако эти легковооруженные силы также могут быть быстро уничтожены, если противник их заметит.

Поэтому Бундесвер также обучает украинцев выживанию в тылу врага (так называемая подготовка SERE по стандартам НАТО: "выжить, уклониться, сопротивляться, выбраться").

По информации BILD, министерство обороны и федеральное правительство Германии настроены с осторожным оптимизмом. В лучшем случае ожидаются "небольшие успехи" ВСУ и "ограниченные прорывы" через позиции российских оккупационных войск. Основная причина: сплошная масса русских солдат, которые уже не способны к большим наступлениям, но имеют численное преимущество в обороне.