Український снайпер убив окупанта на дистанції у понад кілометр (відео)

На Бахмутському напрямку український снайпер вбив військового Російської Федерації з відстані в більш ніж кілометр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
"Влучний постріл з 1100 метрів", - повідомили в Збройних силах України.
За даними Сухопутних військ, снайпер входить до "Привидів Бахмута", а для роботи використав Barret MRAD 338.
Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав ще одне відео від снайперів з-під Бахмута.
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