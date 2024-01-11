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Украинский снайпер убил оккупанта на дистанции более чем в километр (видео)

Фото: Снайпер убил оккупанта (t.me landforcesofukraine)
Автор: Карина Левицкая

На Бахмутском направлении украинский снайпер убил военного Российской Федерации с расстояния в более чем километр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Меткий выстрел с 1100 метров", - сообщили в Вооруженных силах Украины.

По данным Сухопутных войск, снайпер входит в "Призраков Бахмута", а для работы использовал Barret MRAD 338.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал еще одно видео от снайперов из-под Бахмута.

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БахмутВойна России против Украины