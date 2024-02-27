ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Український школяр дебютуватиме в професіоналах у 15 років

Анталья, Вівторок 27 лютого 2024 15:29
UA EN RU
Український школяр дебютуватиме в професіоналах у 15 років Фото: Нікіта Білозерцев на одному з юніорських змагань (sportstar.thehindu.com)
Автор: Антон Федорців

Юний український тенісист Нікіта Білозерцев виборов право зіграти на дорослому турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

15-річний українець дебютує на професіональному рівні в турецькій Антальї. Він виступить на турнірі під егідою Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Білозерцев наступного тижня гратиме проти італійця Габріеле Марії Ноче. Йому 28 років і він іде на 1042-й позиції в рейтингу Асоціації теніситів-професіоналів. Поєдинок відбудеться на ґрунті, а змагання належать до серії ITF M15.

Уродженець Хмельницького Білозерцев – головна надія українського чоловічого тенісу. Наразі він посідає 73-тє місце в світовому юніорському рейтингу та здобув статус першої ракетки України серед юніорів. У своїй кар'єрі він здобув 5 титулів ITF Juniors.

Найсильнішим українським тенісистом в історії досі залишається Андрій Медведєв. У травні 1994-го іменитий українець ішов 4-м у рейтингу ATP після перемог на ґрунтових Monte Carlo та Open German Open. Вершина кар'єри Медведєва – фінал "Ролан Гарроса" в 1999 році.

До слова, українка Світоліна піднялася на три позиції в рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
NEWS
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади