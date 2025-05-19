Український рекордсмен світу Говоров несподівано завершив олімпійську кар'єру

33-річний спортсмен у соціальній мережі повідомив про завершення своєї олімпійської кар'єри.

Непросте рішення

Ще місяць тому Говоров планував повернення на Ігри, після того як до програми Олімпіади-2028 було додано його коронну дисципліну – 50 метрів батерфляєм. Це рішення надихнуло його поставити перед собою нову ціль.

Але зрештою плавець вирішив не брати участі у відборі на Ігри в Лос-Анджелесі.

"Це було непросте рішення. Це була подорож, жертва і покликання. Дякую всім, хто був частиною цього. Я довго розмірковував, зважуючи все, що було важливим. Змагання в Лос-Анджелесі були моєю мрією. Але життя розпорядилося інакше", – написав Говоров.

При цьому він наголосив, що йдеться про завершення саме олімпійської кар'єри. Про участь в інших стартах спортсмен поки не повідомив.

Хто такий Андрій Говоров

Уродженець Севастополя. Дворазовий чемпіон юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі, багаторазовий призер чемпіонатів Європи серед дорослих на дистанції 50 м батерфляєм.

Шестиразовий рекордсмен України на дистанціях 50 м і 100 м вільним стилем та 50 м батерфляєм у коротких басейнах. Учасник Олімпійських ігор 2012 та 2016 років, де виступав на 50 м вільним стилем.

Автор світового рекорду на 50 метрів батерфляєм – 22,17 секунди. Досягнення було встановлене у липні 2018 року та неперевершене досі.