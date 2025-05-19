Украинский рекордсмен мира Говоров неожиданно завершил олимпийскую карьеру

Украинский пловец Андрей Говоров больше не будет бороться за олимпийские медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена .

33-летний спортсмен в социальной сети сообщил о завершении своей олимпийской карьеры.

Непростое решение

Еще месяц назад Говоров планировал возвращение на Игры, после того как в программу Олимпиады-2028 была добавлена его коронная дисциплина - 50 метров баттерфляем. Это решение вдохновило его поставить перед собой новую цель.

Но в итоге пловец решил не участвовать в отборе на Игры в Лос-Анджелесе.

"Это было непростое решение. Это было путешествие, жертва и призвание. Спасибо всем, кто был частью этого. Я долго размышлял, взвешивая все, что было важным. Соревнования в Лос-Анджелесе были моей мечтой. Но жизнь распорядилась иначе", - написал Говоров.

При этом он подчеркнул, что речь идет о завершении именно олимпийской карьеры. Об участии в других стартах спортсмен пока не сообщил.

Кто такой Андрей Говоров

Уроженец Севастополя. Двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, многократный призер чемпионатов Европы среди взрослых на дистанции 50 м баттерфляем.

Шестикратный рекордсмен Украины на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем в коротких бассейнах. Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, где выступал на 50 м вольным стилем.

Автор мирового рекорда на 50 метров баттерфляем - 22,17 секунды. Достижение было установлено в июле 2018 года и непревзойденное до сих пор.