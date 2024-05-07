Український призер Олімпіади засумнівався у виступі на Іграх-2024 в одній з дисциплін

27-річний українець припустив, що не пливтиме в природних умовах на Олімпіаді. Дворазовий призер Ігор в Токіо з 2022 року паралельно з виступами в басейні змагався на відкритих водоймах.

Романчук не здобув олімпійську ліцензію на турнір у відкритій воді на чемпіонатах світу торік і цьогоріч. Однак, він може кваліфікуватися до змагань завдяки вдалим виступам на прийдешніх Іграх на найдовших дистанціях у басейні (800 м і 1500 м). Щоправда, сам атлет поки не загорівся ідеєю виступу на Сені.

"Відкрита вода буде після басейну, і є можливість заявитися на неї. Але з іншого боку — не хочеться ризикувати станом здоров'я та виступати у тій річці. Подивимося, що моя голова придумає. Ще є можливість заявитися на відкриту воду, але подивимося, як воно буде", – заявив Романчук.

Тренер плавця – Петро Нагорний – назвав змагання на відкритій воді "допоміжним видом спорту" для свого підопічного. Він підтвердив, що перед Олімпіадою-2024 Романчук зосереджений на виступах у басейні. Романчук прагне покращити результати Токіо, де здобув "срібло" на 1,5-кілометровій дистації та "бронзу" – на 800-метрівці.