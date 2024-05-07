RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский призер Олимпиады усомнился в выступлении на Играх-2024 в одной из дисциплин

Фото: Михаил Романчук сосредоточится на выступлениях в бассейне (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорцив

Пловец Михаил Романчук поделился соображениями по поводу участия в соревнованиях на открытой воде в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

27-летний украинец предположил, что не плывет в естественных условиях на Олимпиаде. Двукратный призер Игр в Токио с 2022 года параллельно с выступлениями в бассейне соперничал на открытых водоемах.

Романчук не получил олимпийскую лицензию на турнир в открытой воде на чемпионатах мира в прошлом и в этом годах. Однако, он может квалифицироваться в соревнования благодаря удачным выступлениям на грядущих Играх на самых длинных дистанциях в бассейне (800 м и 1500 м). Правда, сам атлет пока не загорелся идеей выступления на Сене.

"Открытая вода будет после бассейна, и есть возможность заявиться на нее. Но с другой стороны, не хочется рисковать состоянием здоровья и выступать в той реке. Посмотрим, что моя голова придумает. Еще есть возможность заявиться на открытую воду, но посмотрим, как оно будет", – заявил Романчук.

Тренер пловца – Петр Нагорный – назвал соревнование на открытой воде "вспомогательным видом спорта" для своего подопечного. Он подтвердил, что перед Олимпиадой-2024 Романчук сконцентрирован на выступлениях в бассейне. Романчук стремится улучшить результаты Токио, где завоевал "серебро" на 1,5-километровой дистации и "бронзу" – на 800-метровке.

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020плавецьОлимпиада 2024