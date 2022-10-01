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Український прапор уже в Лимані, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент заявив, що за цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше ,а за тиждень стане ще більше.

"Український прапор уже в Лимані. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму", - додав президент.

За його словами, Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.

Президент додав, що український рух буде продовжуватись далі.

Нагадаємо, що сьогодні українські військові увійшли до Лиману.

Також раніше повідомлялось, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів біля Лиману.

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Володимир ЗеленськийДонецька областьВійна в Україні