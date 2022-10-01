Український прапор уже в Лимані, - Зеленський

Президент заявив, що за цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше ,а за тиждень стане ще більше.

"Український прапор уже в Лимані. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму", - додав президент.

За його словами, Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.

Президент додав, що український рух буде продовжуватись далі.