Украинский флаг уже в Лимане, - Зеленский

Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Президент заявил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а через неделю станет еще больше.
"Украинский флаг уже в Лимане. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума", - добавил президент.
По его словам, Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года.
Президент добавил, что украинское движение будет продолжаться дальше.
Напомним, что сегодня украинские военные вошли в Лиман.
Также ранее сообщалось, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов возле Лимана.
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