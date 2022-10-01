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Украинский флаг уже в Лимане, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Президент заявил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а через неделю станет еще больше.

"Украинский флаг уже в Лимане. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума", - добавил президент.

По его словам, Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года.

Президент добавил, что украинское движение будет продолжаться дальше.

Напомним, что сегодня украинские военные вошли в Лиман.

Также ранее сообщалось, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов возле Лимана.

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