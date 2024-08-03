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Український плавець Романчук припиняє виступи на Олімпійських іграх: в чому причина

Фото: Михайло Романчук (facebook com olympicua)
Автор: Наталія Гурковська

Український плавець Михайло Романчук знявся з ругої кваліфікації Олімпіади-2024. Відповідно, він припиняє свою учсть у світових змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Так, Романчук не пливтиме дистанцію 1500 метрів вільним стилем, бо за день до старту у нього піднялася температура.

Зняття з 1500-метрівки вільним стилем означає завершення виступів Романчука на Олімпійських іграх-2024.

 

Участь Романчука у Олімпіаді в Парижі

Додамо, що перед змаганнями у Парижі Романчук знявся з дистанції 400 метрів, на якій виконав олімпійський норматив. Тоді таке рішення спортсмен пояснив бажанням зосередитися на основних видах.

Романчук на Олімпіаді встиг пропливти лише 800 метрів вільним стилем. Український плавець змагався на ній у статусі бронзового призера Ігор у Токіо та володаря олімпійського рекорд. Але ввін не зміг подолати кваліфікацію.

Нагадаємо, плавець Михайло Романчук ніс український прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

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