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Украинский пловец Романчук прекращает выступления на Олимпийских играх: в чем причина

Фото: Михаил Романчук (facebook com olympicua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский пловец Михаил Романчук снялся с второго квалификации Олимпиады-2024. Соответственно, он прекращает свое участие в мировых соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Так, Романчук не будет плыть дистанцию ​​1500 метров свободным стилем, потому что за день до старта у него поднялась температура.

Снятие с 1500-метровки вольным стилем означает завершение выступлений Романчука на Олимпийских играх-2024.

Участие Романчука в Олимпиаде в Париже

Добавим, что перед соревнованиями в Париже Романчук снялся с дистанции 400 метров, на которой выполнил олимпийский норматив. Тогда такое решение спортсмен объяснил желанием сосредоточиться на основных видах.

Отметим, что Романчук на Олимпиаде успел проплыть только 800 метров свободным стилем. Украинский пловец состязался на ней в статусе бронзового призера Игр в Токио и обладателя олимпийского рекорда. Но он не смог преодолеть квалификацию.

Напомним, пловец Михаил Романчук нес украинский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

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