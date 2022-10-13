Український пілот, який збив п'ять дронів і дві ракети, катапультувався у Вінницькій області

Пілот виконував бойове завдання щодо знищення над Вінницькою областю іранських дронів.

У середу він знищив п'ять дронів-камікадзе. А напередодні під час масованого ракетного обстрілу збив дві крилаті ракети окупантів.

"З невстановлених технічних причин льотчик почав втрачати управління, але зробив усе можливе, щоб відвести літак якомога далі від Вінниці, і... катапультувався", - йдеться у повідомленні.

Причини аварії встановлюються. Пілота представлять до звання Героя України.

Раніше українські захисники збили дев'ять іранських дронів-камікадзе за допомогою польських зенітних ракетних комплексів.

До цього українські бійці знищили 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 за 3,5 години.

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