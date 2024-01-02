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Український підліток став гросмейстером ФІДЕ: як це можливо

Фото: Ігор Самуненков став гросмейстером у 14 років (eicc2023.com)
Автор: Антон Федорців

Українець Ігор Самуненков став наймолодшим шахістом планети з гросмейстерським титулом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Федерації шахів України.

14-річний хлопець отримав найвище звання від Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Юний киянин став наймолодшим гросмейстером світу на цей момент.

Самуненков торік виконав норму на трьох турнірах. Він добре зарекомендував себе на чемпіонаті Європи-2023 у Словенії, а також в угорському турнірі Vezerkepzo Summer GM 2023 та польських змаганнях Polish Extraliga. Наймолодший гросмейстер в історії шахів – Абгіманья Мішра – старший за українця на 4 місяці.

Самуненков став четвертим наймолодшим гросмейстером в історії українських шахів. Поки найбільшого в підлітковому віці досягнув Руслан Пономарьов. У 2002 році він став чемпіоном світу ФІДЕ в 16.

Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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