Украинский подросток стал гроссмейстером ФИДЕ: как это возможно

Украинец Игорь Самуненков стал самым молодым шахматистом планеты с гроссмейстерским титулом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Федерации шахмат Украины.
14-летний парень получил высшее звание от Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Юный киевлянин стал самым молодым гроссмейстером мира на данный момент.
Самуненков в прошлом году выполнил норму на трех турнирах. Он хорошо зарекомендовал себя на чемпионате Европы-2023 в Словении, а также в венгерском турнире Verzerkepzo Summer GM 2023 и польских соревнованиях Polish Extraliga. Самый младший гроссмейстер в истории шахмат – Абгиманья Мишра – старше украинца на 4 месяца.
Самуненков стал четвертым самым молодым гроссмейстером в истории украинских шахмат. Пока наибольшего в подростковом возрасте достиг Руслан Пономарев. В 2002 году он стал чемпионом мира ФИДЕ в 16.
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