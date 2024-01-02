Украинский подросток стал гроссмейстером ФИДЕ: как это возможно

14-летний парень получил высшее звание от Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Юный киевлянин стал самым молодым гроссмейстером мира на данный момент.

Самуненков в прошлом году выполнил норму на трех турнирах. Он хорошо зарекомендовал себя на чемпионате Европы-2023 в Словении, а также в венгерском турнире Verzerkepzo Summer GM 2023 и польских соревнованиях Polish Extraliga. Самый младший гроссмейстер в истории шахмат – Абгиманья Мишра – старше украинца на 4 месяца.

Самуненков стал четвертым самым молодым гроссмейстером в истории украинских шахмат. Пока наибольшего в подростковом возрасте достиг Руслан Пономарев. В 2002 году он стал чемпионом мира ФИДЕ в 16.