Украинский персонал Запорожской АЭС находится под постоянным давлением, - МАГАТЭ

Украинские сотрудники Запорожской АЭС работают под постоянным давлением. Это может повлиять на ядерную безопасность станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

По данным МАГАТЭ, на станции увеличилось количество российского технического персонала, но украинские сотрудники “продолжают выполнять повседневные операции на ЗАЭС в условиях высокого и непрекращающегося стресса”.

"Украинский персонал выполняет свои жизненно важные задачи под постоянным давлением. Это может оказать негативное влияние на ядерную безопасность и защиту и увеличить риск ядерной аварии, и это должно быть прекращено. Усугубляет ситуацию то, что сейчас они также сталкиваются с противоречивыми инструкциями о том, как управлять станцией", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

При этом в агентстве отмечают, что оккупанты проводят на станции операции, которые не были санкционированы компетентным украинским органом. Из-за этого Гросси обеспокоен ситуацией с принятием решений на ЗАЭС.