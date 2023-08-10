Український парламент закликав Макрона не пустити росіян на Олімпіаду в Парижі

За його даними, проект постанови №9409 підтримали 306 депутатів.

Як зазначається в постанові, на Росії та Білорусі спорт є складовою державної пропаганди війни. Більшість їхніх спортсменів є представниками силових структур і частина з них бере участь в бойових діях у загарбницькій війні проти України. На суверенній території України внаслідок війни, розв’язаної РФ, гинуть від бомбардувань спортсмени, втрачають життя та здоров’я захисники країни, що змушені були змінити спортивну форму на військовий однострій.

Народні депутати вважають помилковою політику Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із рекомендаціями щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

"Сподіваємося, що МОК слідуватиме олімпійським принципам та не дозволить участь в Олімпійських іграх - 2024 в Парижі представникам держав-агресорок", - йдеться в постанові.

У випадку ж бездіяльності міжнародних спортивних інституцій своє вагоме слово має сказати держава, де проходитимуть Олімпійські Ігри 2024 року, зазначається в постанові.

"Ми вдячні пані меру Парижу Анн Ідальго, яка виступила за заборону участі росіян в цих змаганнях. У зв’язку з цим, Верховна рада закликає президента Франції Емануеля Макрона і усіх відповідальних осіб не допустити на свою територію рашистів та білорусів, які прикриваючись спортом, сповідують антилюдську пропаганду", - йдеться в документі.

Олімпіада в Парижі

Нагадаємо, Білорусь та Росія не отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на літню Олімпіаду . Однак відсутність запрошення для білорусів та росіян не гарантує їхньої неучасті в Олімпіаді-2024.

Олімпійські ігри відбудуться у липні-серпні 2024 року. Швидше за все, Росія та Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість високою залишається можливість появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".