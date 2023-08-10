Украинский парламент призвал Макрона не пустить россиян на Олимпиаду в Париже

По его данным, проект постановления №9409 поддержали 306 депутатов.

Как отмечается в постановлении, на России и Беларуси спорт является составной частью государственной пропаганды войны. Большинство их спортсменов являются представителями силовых структур и часть из них принимает участие в боевых действиях в захватнической войне против Украины. На суверенной территории Украины в результате войны, развязанной РФ, гибнут от бомбежек спортсмены, теряют жизнь и здоровье защитники страны, которые вынуждены были сменить спортивную форму на военную форму.

Народные депутаты считают ошибочной политику Международного олимпийского комитета (МОК) с рекомендациями по возвращению россиян и белорусов в международные соревнования под нейтральным флагом.

"Надеемся, что МОК будет следовать олимпийским принципам и не позволит участия в Олимпийских играх - 2024 в Париже представителям государств-агрессоров", - говорится в постановлении.

В случае же бездействия международных спортивных институций свое веское слово должно сказать государство, где будут проходить Олимпийские Игры 2024 года, отмечается в постановлении.

"Мы благодарны госпоже мэру Парижа Анн Идальго, которая выступила за запрет участия россиян в этих соревнованиях. В связи с этим, Верховная рада призывает президента Франции Эмануэля Макрона и всех ответственных лиц не допустить на свою территорию прикрывающихся спортом рашистов и белорусов, которые исповедуют античеловеческую пропаганду", - говорится в документе.

Олимпиада в Париже

Напомним, Беларусь и Россия не получили приглашения от Международного олимпийского комитета на летнюю Олимпиаду. Однако отсутствие приглашения для белорусов и россиян не гарантирует их неучастия в Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Скорее всего, Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато высокой остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".