На оприлюдненому відео видно, як перехоплювач P1-SUN скорочує відстань до російського безпілотника, наздоганяє його та уражає ціль.

Знищення "Герані-4" відбулося на висоті близько 2500 метрів.

Що відомо про перехоплювач P1-SUN

P1-SUN - лінійка українських дронів-перехоплювачів, розроблених компанією SkyFall для боротьби з ударними безпілотниками, зокрема типу Shahed. За допомогою цих перехоплювачів уже знищили понад 20 тисяч повітряних цілей противника.

До лінійки входять кілька модифікацій, зокрема P1-SUN Long та P1-SUN JetKiller.

P1-SUN Long оснащений модулем штучного інтелекту, який автоматично супроводжує ціль і утримує її в полі зору. Це допомагає оператору швидше реагувати та точніше виконувати завдання.

P1-SUN JetKiller призначений для перехоплення швидкісних повітряних цілей, зокрема реактивних модифікацій ударних безпілотників Shahed. Дрон-перехоплювач розвиває швидкість до 460 км/год, має дальність польоту до 30 км і може працювати на висоті до 9 тисяч метрів.

Наразі компанія SkyFall працює над створенням ще швидшої версії дрона-перехоплювача.