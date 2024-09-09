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Український "одноклубник" Ф'юрі отримав суперника з приголомшливою статистикою

Фото: Владислав Сіренко (instagram.com/vladsirenkoboxing)
Автор: Андрій Костенко

Український боксер надважкого дивізіону Владислав Сіренко після підписання угоди з відомим промоутером отримав суперника на найближчий бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxRec.

Непереможений українець зустрінеться в ринзі з американцем Брендоном Кармаком. Бій відбудеться 1 жовтня в США.

Поєдинок важковаговиків прийме Texas Troubadour Theatre у Нешвіллі, штат Теннессі. Сіренко цьогоріч провів там два бої – навесні та влітку 2024 року. Обидва поєдинки завершилися достроковими перемогами українського боксера.

Кармак не належить до зіркової категорії бійців. Він виграв лише один із п'яти попередніх поєдинків. Американцю доведеться серйозно викластися проти українця, в активі якого 21 перемога у ринзі (18 з них – нокаутом).

Хто такий Владислав Сіренко

29-річний боксер із Києва, в 2018 році володів титулом WBF International у надважкій вазі, пізніше контролював кілька другорядних поясів. Потім зробив паузу у кар'єрі та не виходив на ринг майже 2,5 роки.

Після повернення провів два поєдинки, у яких переміг технічними нокаутами. У квітні здолав американця Деона Ронні, а в червні – іншого представника США Кейта Барра.

Наприкінці серпня Сіренко підписав контракт із агенцією Queensberry Promotions іменитого промоутера Френка Воррена. До переліку зіркових клієнтів компанії належать зірки хевівейту – ​​Тайсон Ф'юрі, Чжан Чжилей, Джозеф Паркер, Дерек Чісора, Даніель Дюбуа та багато інших.

До слова, раніше Богачук отримав суперника в андеркарді бою-реваншу Усика та Ф'юрі.

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