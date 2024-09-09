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Украинский "одноклубник" Фьюри получил соперника с потрясающей статистикой

Фото: Владислав Сиренко (instagram.com/vladsirenkoboxing)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер сверхтяжелого дивизиона Владислав Сиренко после подписания соглашения с известным промоутером получил соперника на ближайший бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxRec.

Непобежденный украинец встретится в ринге с американцем Брендоном Кармаком. Бой состоится 1 октября в США.

Поединок тяжеловесов примет Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле, штат Теннесси. Сиренко провел там два боя – весной и летом 2024 года. Оба поединка завершились досрочными победами украинского боксера.

Кармак не относится к звездной категории бойцов. Он выиграл всего один из пяти предыдущих поединков. Американцу придется серьезно выложиться против украинца, в активе которого 21 победа в ринге (18 из них – нокаутом).

Кто такой Владислав Сиренко

29-летний боксер из Киева, в 2018 году владел титулом WBF International в сверхтяжелом весе, позже контролировал несколько второстепенных поясов. Затем сделал паузу в карьере и не выходил на ринг почти 2,5 года.

По возвращении провел два поединка, в которых победил техническими нокаутами. В апреле одолел американца Деона Ронни, а в июне – другого представителя США Кейта Барра.

В конце августа Сиренко подписал контракт с агентством Queensberry Promotions именитого промоутера Фрэнка Уоррена. К списку звездных клиентов компании относятся звезды хевивейта – Тайсон Фьюри, Чжан Чжилэй, Джозеф Паркер, Дерек Чисора, Даниель Дюбуа и многие другие.

К слову, ранее Богачук получил соперника в андеркарде боя-реванша Усика и Фьюри.

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