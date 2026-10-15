Український "Нептун" знищив шість бомбардувальників Су-34М

У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили вдарили по російському аеродрому у Воронезькій області. Знищено шість бомбардувальників Су-34М.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили Збройних Сил України.
Удар завдали береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому аеродрому "Борисоглєбськ".
Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу. У ВМС кажуть, що інформація ще уточнюється.
Су-34М можуть нести одразу кілька керованих і фугасних авіабомб, а також ракети різних типів. Це один з головних засобів російської авіації для ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.
У ВМС зазначають, що знищення цих літаків послаблює авіацію противника. Через це, за їхніми словами, російська тактична авіація рідше діятиме на відповідних напрямках фронту.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знову битиме по НПЗ Росії.
За його словами, заборону на такі удари знято.
Як повідомляло РБК-Україна, американська розвідка погрожувала зупинити обмін даними, якщо Україна продовжить атакувати російські енергооб'єкти.
Про це, за даними The Washington Post, повідомили в понеділок, 12 жовтня.