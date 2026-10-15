Украинский "Нептун" уничтожил шесть бомбардировщиков Су-34М

Удар был нанесен береговым ракетным комплексом "Нептун" по военному аэродрому "Борисоглебск".

Кроме самолетов уничтожили оборудование, которое обеспечивало полеты авиации. На территории аэродрома были зафиксированы повторные взрывы и пожар. В ВМС говорят, что информация еще уточняется.

Чем опасны Су-34М

Су-34М могут нести сразу несколько управляемых и фугасных авиабомб, а также ракеты разных типов. Это одно из главных средств российской авиации для ударов управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

В ВМС отмечают, что уничтожение этих самолетов ослабляет авиацию противника. Поэтому, по их словам, российская тактическая авиация будет реже действовать на соответствующих направлениях фронта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по НПЗ России.

По его словам, запрет на такие удары снят.