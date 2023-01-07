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Український нардеп висунувся в президенти ПАРЄ

Фото: народний депутат Олександр Мережко (sluga-narodu.com)
Автор: Наталія Кава

Народний депутат від партії “Слуга народу” й член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Мережко, заявив, що висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook нардепа.

Мережко написав, що щиро вдячний колегам за підтримку його рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентької асамблеї Ради Європи.

"Щиро вдячний своїм колегам за підтримку мого рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи", - написав Мережко.

За словами нардепа, його програма складається з трьох головних пунктів:

  1. відновлення демократії всередині ПАРЄ, тобто антидемократичну систему виборів президента, яка є зараз, і яка є, по суті, виборами без виборів, треба замінити на справжні конкурентні вибори. У цьому плані ПАРЄ має бути взірцем демократичних виборів.
  2. всередині ПАРЄ необхідно рішуче позбутися будь-якого російського чи проросійського впливу. Треба ці зміни зробити невідворотними і не допустити повернення до політики "діалогу" з Росією.
  3. ПАРЄ має розширити систему захисту прав людини. Треба активно протидіяти системним порушенням прав людини і злочинам проти прав людини, які скоюють країни, що не є членами Ради Європи, але які мають наслідки в країнах членах Ради Європи.

Мережко оприлюднив копію листа народних депутатів до європейської міжпарламентської організації про підтримку його висунення кандидатом.

Нагадаємо, в Європарламенті запустили термінову процедуру зняття імунітету депутатської недоторканності з двох членів парламенту після запиту бельгійських судових органів.

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