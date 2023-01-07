Український нардеп висунувся в президенти ПАРЄ

Народний депутат від партії “Слуга народу” й член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Мережко, заявив, що висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook нардепа.
Мережко написав, що щиро вдячний колегам за підтримку його рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентької асамблеї Ради Європи.
"Щиро вдячний своїм колегам за підтримку мого рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи", - написав Мережко.
За словами нардепа, його програма складається з трьох головних пунктів:
Мережко оприлюднив копію листа народних депутатів до європейської міжпарламентської організації про підтримку його висунення кандидатом.
Нагадаємо, в Європарламенті запустили термінову процедуру зняття імунітету депутатської недоторканності з двох членів парламенту після запиту бельгійських судових органів.
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