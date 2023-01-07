Украинский нардеп выдвинулся в президенты ПАСЕ

Народный депутат от партии "Слуга народа" и член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост президента ПАСЕ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.
Мережко написал, что искренне благодарен коллегам за поддержку его решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Искренне благодарен своим коллегам за поддержку моего решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал Мережко.
По словам нардепа, его программа состоит из трех главных пунктов:
Сережко обнародовал копию письма народных депутатов в европейскую межпарламентскую организацию о поддержке его выдвижения кандидатом.
Напомним, в Европарламенте запущена срочная процедура снятия иммунитета депутатской неприкосновенности с двух членов парламента после запроса бельгийских судебных органов.
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