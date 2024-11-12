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У Польщі перші добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ

Вівторок 12 листопада 2024 14:55
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У Польщі перші добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ Фото: у Польщі перші добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Генеральному консульстві України в Любліні перші добровольці підписали контракт на проходження служби в Українському легіоні. Після церемонії вони вирушать на полігон Збройних сил Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Зазначається, що базова підготовка добровольців триватиме 35 днів. Після цього вони зможуть продовжити навчання за обраними спеціальностями на базах НАТО в Європі.

"Підготовка проводитиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння. Також до навчань долучаться командири ЗСУ з бойовим досвідом", - додає Міноборони.

Фото: у Польщі перші добровольці Українського легіону підписали контракти зі ЗСУ (t.me/ministry_of_defense_ua)

Станом на сьогодні до рекрутингового центру легіону надійшло близько 700 заявок від українців з різних країн Європи.

Український легіон

Український легіон у Польщі - це добровольче формування, створене для українців, які перебувають за межами України, зокрема в Польщі, і хочуть підтримати оборону нашої країни в умовах повномасштабної війни. Цей легіон надає можливість українським громадянам, які живуть за кордоном, долучитися до тренувань і підготовки, щоб згодом допомагати в захисті України.

На початку жовтня у Любліні відкрили набір в український легіон. Призовний центр працює щодня з 09:00 до 17:00 без перерв.

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