Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов у море на ходові випробування (відео)

Корвет "Гетьман Іван Мазепа"

Нагадаємо, ще у 2021 році Україна замовила у Туреччини корвет. У вересні того ж року відбулася закладка українського корабля типу Ada.

У жовтні 2022 року корвет "Гетьман Іван Мазепа" офіційно спустили на воду. Цей корвет стане першим кораблем такого класу для Військово-морських сил ЗСУ.

А у березні 2024 року у ВМС повідомили, що український екіпаж вже проходить підготовку для служби на корветі.

Також нещодавно у ВМС розповіли, як Україна застосовуватиме майбутній флагман "Гетьман Іван Мазепа".

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