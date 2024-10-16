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Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов у море на ходові випробування (відео)

Середа 16 жовтня 2024 15:44
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Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов у море на ходові випробування (відео) Фото: корвет "Гетьман Іван Мазепа" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Український корвет "Гетьман Іван Мазепа", який збудували у Туреччині, вийшов на ходові випробування у морі. У Військово-морських силах ЗСУ показали відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС.

"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на ходові випробування в морі", - йдеться у дописі під відео.

Зокрема, у межах випробувань з корвета випускали торпеду, а також проходили тренування з посадки вертольоту.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа"

Нагадаємо, ще у 2021 році Україна замовила у Туреччини корвет. У вересні того ж року відбулася закладка українського корабля типу Ada.

У жовтні 2022 року корвет "Гетьман Іван Мазепа" офіційно спустили на воду. Цей корвет стане першим кораблем такого класу для Військово-морських сил ЗСУ.

А у березні 2024 року у ВМС повідомили, що український екіпаж вже проходить підготовку для служби на корветі.

Також нещодавно у ВМС розповіли, як Україна застосовуватиме майбутній флагман "Гетьман Іван Мазепа".

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