Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел в море на ходовые испытания (видео)

Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа", который построили в Турции, вышел на ходовые испытания в море. В Военно-морских силах ВСУ показали видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС.

В частности, в рамках испытаний из корвета выпускали торпеду, а также проходили тренировки по посадке вертолета.

"Корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на ходовые испытания в море", - говорится в сообщении под видео.

Корвет "Гетман Иван Мазепа"

Напомним, еще в 2021 году Украина заказала у Турции корвет. В сентябре того же года прошла закладка украинского корабля типа Ada.

В октябре 2022 корвет "Гетман Иван Мазепа" официально спустили на воду. Этот корвет станет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил ВСУ.

А в марте 2024 года в ВМС сообщили, что украинский экипаж уже проходит подготовку для службы на корвете.

Также недавно в ВМС рассказали, как Украина будет применять будущий флагман "Гетман Иван Мазепа".

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