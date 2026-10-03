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Украинский IT-предприниматель Владимир Литвин стал членом жюри AI Summit Barcelona: что известно

15:00 03.10.2026 Сб
3 мин
aimg Юлия Бойко
Украинский IT-предприниматель Владимир Литвин стал членом жюри AI Summit Barcelona: что известно Владимир Литвин стал членом жюри AI Summit Barcelona (фото:
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Украинский IT-предприниматель и инвестор Владимир Литвин, основатель украинского фонда Lytvyn Foundation и европейского Lytvyn.AI.Foundation, вошел в жюри стартап-питчей AI Summit Barcelona 2026 в Барселоне, Испания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В саммите приняли участие представители OpenAI, Google, NVIDIA, Microsoft, Cloudflare, AWS, SAP, JP Morgan и других международных компаний, а также основатели технологических проектов, исследователи и инвесторы.

Программа включала выступления, рабочие сессии, демонстрации AI-продуктов и отдельное направление стартапов.

Литвин оценивал европейские AI-стартапы

Литвин вошел в жюри Startup Pitch на AI Summit Barcelona вместе с представителями европейских венчурных фондов Acurio Ventures, Partech, Cathay Innovation, Elaia и Armilar Venture Partners.

В финал вышли пять AI-стартапов: Papaya, Albion Techbio, Elna Health, Vigiai и Siren Agtech. Команды представили свои продукты перед жюри и инвесторами, после чего отвечали на вопросы экспертов. Победителем стала команда Vigiai.

Украинский IT-предприниматель Владимир Литвин стал членом жюри AI Summit Barcelona: что известно
Владимир Литвин вошел в жюри Startup Pitch на AI Summit Barcelona (фото: Lytvyn Foundation)

Участие в AI Summit Barcelona стало продолжением европейской работы украинского ИТ-инвестора с технологическими предпринимателями и командами, которые создают продукты на базе искусственного интеллекта.

Через Lytvyn.AI.Foundation он развивает направление поддержки инженеров, технических фаундеров и AI-стартапов, сосредоточенное на развитии технологических команд и продуктов.

Украинский IT-предприниматель Владимир Литвин стал членом жюри AI Summit Barcelona: что известно
Владимир Литвин развивает направление, ориентированное на AI-стартапы (фото: пресс-служба)

В Барселоне пройдет AI-хакатон от Lytvyn.AI.Foundation

К слову, уже 9-10 октября Lytvyn.AI.Foundation проведет в Барселоне AI-хакатон для 70 инженеров и технических фаундеров.

Участники будут работать командами до четырех человек и будут иметь 13 часов в течение двух дней, чтобы создать готовый продукт.

Тему объявят на старте. Команды могут использовать любые AI-модели, кодинг-агенты и другие инструменты.

Результатом должен стать продукт, работающий в мобильном браузере, которым новый пользователь сможет начать пользоваться за 60 секунд.

Участники будут работать по одному из трех направлений: игра, инструмент или продукт для формирования полезной привычки. Лучший проект получит 10 тысяч евро.

AI Summit Barcelona стала одной из площадок для знакомства с потенциальными участниками будущего хакатона.

Что известно о Владимире Литвине

Владимир Литвин - украинский IT-предприниматель и инвестор, который развивает технологические проекты и AI-инициативы в Европе, а также является основателем европейского фонда Lytvyn.AI.Foundation.

Он владеет рядом успешных IT-проектов, инвестирует в новые технологические направления и поддерживает социальные и образовательные инициативы.

В Украине Литвин основал благотворительный Lytvyn Foundation, который создает бесплатные образовательные и развивающие программы для детей, подростков и молодежи. Среди проектов фонда:

  • школа онлайн-бизнеса MindCraft;
  • бизнес-клуб для подростков, которые разрабатывают собственные стартапы;
  • серия AI-хакатонов Code The Future;
  • менторские и грантовые программы;
  • спортивно-образовательная программа ONE POINT: Game. Mind. Future. в партнерстве с фондом теннисистки Элины Свитолиной.

В Европе он сосредоточен на проектах в сфере искусственного интеллекта, работе с инженерами, техническими фаундерами и стартапами, а также проведении масштабных технологических мероприятий в рамках Lytvyn.AI.Foundation.

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